اعتقال متهم يتاجر بالمخدرات ومتورط بتصنيع العبوات في ميسان

2020/12/27 | 22:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن اعتقال متهم يتاجر بالمخدرات ومتورط بتصنيع العبوات.

وقالت الشرطة في بيان صحفي، إن “القوات الأمنية في شرطة محافظة ميسان تمكنت من القاء القبض على متهم يتاجر بالمخدرات، كما هو متورط بتصنيع العبوات الناسفة”.

وأضافت “جاءت هذه العملية بعد متابعة مستمرة وجهود مكثفة”، لافتة الى انها “ضبطت بحوزته سلاح نوع كلاشنكوف ومواد تدخل في صناعة العبوات ومواد أخرى، حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحقه تمهيدا لعرضه على القضاء”.

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