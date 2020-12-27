عمليات بغداد تعلن افتتاح شارع مغلق منذ سنتين وسط العاصمة

2020/12/27 | 22:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن اعادة افتتاح شارع مجاور وزارة الصحة مغلق منذ سنتين.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بتوجيه من قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي تم فتح شارع المصرف مجاور وزارة الصحة”.

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