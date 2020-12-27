2020/12/27 | 22:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اتهمت السلطات الأمريكية عسكريا بقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في ولاية إيلينوي اليوم الأحد فيما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه.وأعلن قائد شرطة مدينة روكفورد بإيلينوي، دانييل أوشي، أن أجهزة الأمن توصلت إلى استنتاج يشير إلى أن الهجوم المسلح الذي وقع مساء السبت في نادي بولينغ نفذه العسكري في الجيش الأمريكي، ديوك ويب.وأوضح أوشي أن إطلاق النار جرى في خانة داخل النادي وأسفر عن مقتل 3 رجال مسنين وإصابة مراهقين 2 ورجل آخر.وأشار إلى أن عناصر أجهزة الأمن ألقوا القبض على ويب البالغ 37 عاما من عمره والذي يقيم في ولاية فلوريدا ويخدم في القوات البرية للولايات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلطات الأمريكية تتهم عسكريا بقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في إيلينوي وأجهزة الأمن تلقي القبض عليه عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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