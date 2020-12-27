وزير العمل يعلن توسيع الشمول بالحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة في موازنة 2021

2020/12/27 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عاعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي توسيع الشمول بالحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة في موازنة 2021 بعد إضافة ما يقارب 2 ترليون دينار إلى تخصيصات الوزارة.واوضح في تصريح صحفي : ان التخصيصات تم تضمينها كنص في الموازنة وستذهب نحو التوسع بالشمول للفئات التي تعنى الوزارة برعايتها مؤكدا ان الزيادة في التخصيصات سيتم توزيعها بما يتناسب مع التوسعة في الشمول وزيادة سقف الاعانة الاجتماعية.واشار الى ان الوزارة ستفتح باب الشمول براتب المعين المتفرغ بعد إقرار الموازنة./انتهى9

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