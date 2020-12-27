الحكيم يؤكد أهمية زيارة قداسة البابا للعراق لما فيها من رسائل سلام تطلق للعراق والشرق عموما

2020/12/27 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم أهمية زيارة قداسة البابا للعراق لما فيها من رسائل سلام تطلق للعراق والشرق عموما.وجدد الحكيم خلال لقائه غبطة البطريرك الكاردينال لويس ساكو بحسب بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : التهاني للمكون المسيحي بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية .كما اكد الحكيم أهميّة استحضار القيم التي أكد عليها السيد المسيح في التسامح والمحبة والسلام وقلنا إن السيد المسيح إرث انساني لكل البشرية.وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي في العراق مؤكدا أهمية الإنتخابات المبكرة وإخراج العراق من أزماته السياسية، كما لفتنا لأهمية زيارة قداسة البابا للعراق وما الى ذلك من رسائل سلام تطلق للعراق والشرق عموما، ودعونا للاستعداد لها بما يليق وحجم الحدث ورسائله./انتهى9

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