طيران تعطل وبيوت بلا كهرباء.. العاصفة بيلا تسبب أضرارا لفرنسا

2020/12/27 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات آلاف السكان بدون كهرباء وتأخر إقلاع الطائرات أو اضطرت لتغيير مسارها، الأحد، بعد أن تسببت العاصفة بيلا التي ترافقها رياح عاتية بهطول أمطار غزيرة في معظم شمال فرنسا.

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