العصائب : نرفض ونستنكر ونشجب أي اعتداء على السفارة الأميركية

2020/12/27 | 23:05 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، الاحد، أي اعتداء على السفارة الامريكية في بغداد، مشيرة إلى أن أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية هو اعتداء على سيادة العراق.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، محمود الربيعي، خلال مقابلة تلفزيونية بصراحة وبكل وضوح، نحن نرفض ونستنكر ونشجب أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، مع تحفظنا على دور السفارة الأميركية التخريبي لكنها بعثة دبلوماسية، وهي بحماية العراقيين وتحت سيادة العراق، ونؤمن بإن الاعتداء عليها هو اعتداء على سيادة العراق”.

وأضاف أنه “حتى في أيام مقاومة الاحتلال لم نقم بقصف السفارة باعتبارها أيضاً كانت محمية من قبل قوات عراقية بشكل أو بآخر”، موضحاً “رفضنا لعمليات القصف واضحة جداً”، مبيناً أنه “لا يوجد بيان رسمي يشير إلى تورط العصائب في قصف السفارة الامريكية”.

وأشار إلى أن “ضرب الخضراء يراد بها استهداف المقاومة والحشد”، متسائلاً: “لماذا تضرب الخضراء ويتم اتهامنا؟، لا يمكن أن تترك بغداد بيد مجاميع الصواريخ، فالمقاومة لم تبدأ حتى الان..



من يقوم باستهداف الارتال ليست منضوية تحت لواء المقاومة”.

وتابع انه “عندما نقول المقاومة، فهم: الكتائب، والعصائب، والنجباء، وكتائب سيد الشهداء، فما علاقتنا بسرايا المنتقم وغيرها، نحن لا علاقة لنا بهم”، موضحاً أن “الشخص الذي تم اعتقاله في بغداد، بموجب تهمة جنائية، حيث اكتشفت القوة التي اعتقلته أنه منتسب في قوات الحشد الشعبي، و كان يجب أن يُحال إلى أمن الحشد، وهذا هو الإجراء القانوني الصحيح”.

وأضاف أن “المنتسب المعتقل تعرض إلى حالة تعذيب شديد، لإجباره على أن يقول أنه قائد صواريخ العصائب، لقصف الخضراء”، لافتاً “لو كنا نضرب الخضراء لقلنا ذلك صراحة”.

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