وزير الموارد يكشف عن مشروع يعيد شط العرب الى سابق عهده قبل 4 عقود

2020/12/27 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير الموارد المائية، مهدي الحمداني، عن مشروع يعيد شط العرب في محافظة البصرة الى سابق عهده قبل أربعة عقود.

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