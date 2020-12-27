تركيا تقرر تأجيل استلام لقاح كورونا الصيني

2020/12/27 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن تسلم الشحنة الأولى من لقاح شركة "سينوفاك" الصينية المضاد لكورونا تم تأجيله "يوما أو يومين" بسبب رصد إصابة بفيروس كورونا لدى جمارك بكين.

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