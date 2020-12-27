بتصريح متلفز.. البخاتي: الخطوط الجوية العراقية شركة بائسة تفتقر لمقومات الطيران الحقيقية

2020/12/27 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي ان الخطوط الجوية العراقية شركة بائسة تفتقر لمقومات الطيران الحقيقية.واضاف في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/ للانباء : رفعنا توصيات للارتقاء بواقع شركة الخطوط الجوية ، مشيرا الى انه من المفترض ان تكون الخطوط الجوية العراقية واجهة سيادية مؤكدا : هناك متنفذون بالشحن الجوي يقومون بتأجير الطائرات مشيرا الى ان القسم التجاري بالخطوط الجوية يتراجع بخسارة تبلغ 55 مليون دولار منذ عام 2014.واوضح البخاتي: ان إيرادات الخطوط الجوية الآن لا تتجاوز 21 مليون دولار، داعيا الى هيكلة الخطوط الجوية حتى لا تكون فريسة لوزارة النقل ، مشير الى ان هنالك مجاميع مسيطرة على الأرصفة والمطار والمنافذ./انتهى9

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