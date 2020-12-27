انفجار عبوة ناسفة اسفل عجلة كان مخطط لها استهداف احد المواطنين في العمارة

2020/12/27 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اقدم مسلحون مجهولون على وضع عبوة ناسفة اسفل عجلة احد المواطنين كان مخطط لها استهداف صاحب العجلة في منطقة القطاع وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".وذكر مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان انفجار العبوة تسبب بأضرار مادية فقط ولم تسجل أية اصابات او خسائر بشرية".واضاف ان الشرطة طوقت المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث"./انتهى

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