لبنان يعلن موعد الحصول على لقاح كورونا

2020/12/27 | 23:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، أن لبنان سيحصل في فبراير المقبل على أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة "فايزر-بايونتيك".

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