2020/12/27 | 23:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 15 وفاة و1754 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس السبت، عن تسجيل 12 وفاة و1403 إصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1379، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 169472.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان..



15 وفاة و1754 إصابة جديدة بفيروس كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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