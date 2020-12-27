دولة مجاورة للعراق تمنع الاحتفال بالعام الجديد

2020/12/27 | 23:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميما يمنع الاحتفالات برأس السنة الميلادية، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

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