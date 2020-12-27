العراق يدشن غداً استيراد الكهرباء من دولة مجاورة

2020/12/27 | 23:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يبدأ العراق استيراد الكهرباء من تركيا، غداً الأثنين، عبر خط سيلوبي-زاخو لمدة 11 شهرا، بالتزامن مع إعلانه تخفيض كميات الغاز الإيراني المصدر إليه لتوليد الطاقة بسبب عدم دفع الديون.

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