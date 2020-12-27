بعد واقعة الفيفا..

2020/12/27 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أنصفت جائزة "غلوب سوكر" لأفضل مدرب لهذا العام، المدرب الألماني هانزي فليك، في الحفل الذي أقيم الاحد في دبي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو.

ومنحت "غلوب سوكر" جائزة مدرب العام لفليك، الذي قاد بايرن ميونخ لجميع الألقاب الممكنة، محققا الدوري والكأس المحليين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الألماني، وكأس السوبر الأوروبي.

واعتبر الكثيرين أن الجائزة "أنصفت" فليك بعد أن منح الفيفا جائزة أفضل مدرب لمواطنه يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بشكل غير متوقع.

وانتقدت جماهير كرة القدم اختيار كلوب مدربا للعام، خاصة وأنه خرج من دور الـ16 لدوري الأبطال، بينما حقق مواطنه فليك جميع الألقاب المتاحة.

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