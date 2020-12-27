صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 125 المسجلة اليوم

2020/12/27 | 23:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:عدد الاصابات 125 موزعة كالآتي:أبو غريب —————–11الإسكان——————-3الاعلام——————–8البياع———————4التاجي——————-5الحارثية——————3الحرية——————-4الدورة——————-22السيدية——————3الشالجية—————– 2الشرطة الخامسة———–1الشعلة——————13الطارمية—————–2العامرية—————–5العطيفية —————-2الغزالية——————7القادسية—————–1الكاظمية —————-4اللطيفية—————-1المحمودية————–3المنصور—————-2اليرموك—————-1حي الجامعة————-2حي الجهاد————-4حي الخضراء————3حي العامل————–3حي العدل ————–1سكنة جانب الرصافة——1محافظة ديالى ———–2محافظة كركوك ———-1محافظة الموصل———1الشفاء:307الوفيات:لايوجد

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