الخدمات النيابية: فقدنا 55 مليون دولار من إيرادات الخطوط الجوية

2020/12/27 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، فقدان نحو 55 مليون دولار من إيرادات شركة الخطوط الجوية العراقية منذ عام 2014.

وقال عضو اللجنة النائب جاسم البخاتي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن الخطوط الجوية العراقية شركة بائسة تفتقر إلى كل مقومات شركة الطيران الحقيقية والتي من المفترض أن تكون واجهة سيادية، مؤكدا أنه تم رفع توصيات للارتقاء بواقعها.

وأضاف، أن هناك متنفذين بالشحن الجوي يقومون بتأجير الطائرات، مبينا فقدان 55 مليون دولار من إيرادات الخطوط الجوية منذ عام 2014.

وأوضح، أن القسم التجاري بالخطوط الجوية العراقية كان يحقق إيرادا 76 مليون دولار في عام 2014، يكفي رواتب لموظفي الشركة، بينما الآن تراجع إلى 21 مليون دولار، ما يعني أنه تمت خسارة 55 مليون دولار.

وأشار إلى أن كلفة صيانة إحدى الطائرات بلغت أكثر من مليون ونصف المليون دولار، مبينا أن لجنته أوصت بتأهيل شركة الخطوط الجوية خلال 5 سنوات وربطها بمجلس الوزراء.

وتابع، أنه يجب هيكلة الخطوط الجوية حتى لا تكون فريسة لوزارة النقل، لافتا إلى أن هناك مجاميع متنفذة تسيطر على الموارد المحلية والخارجية للدولة ومنها الأرصفة والمطارات والمنافذ.

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