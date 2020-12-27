2020/12/27 | 23:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير تطورات حالة الطقس الى تغير جديد في درجات الحرارة في البلاد بدءاً من يوم غد الأثنين.وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك ان “درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع قليلا اعتبارا من يوم غد ولكن الاجواء تستمر شتوية باردة عموما بالخصوص خلال ساعات الصباح والليل”.واوضح ان “الأجواء الليلة ونهار الاثنين تكون غائمة بشكل جزئي في اغلب مدن البلاد مع أمطار خفيفة متوقعة الليلة في مناطق متفرقة من مدن ذي قار والبصرة والسماوة والنجف وبادية الجنوب وبابل والنجف والديوانية وكربلاء وربما مناطق من واسط والعاصمة بغداد”.وأضاف “أما نهار الاثنين فيضعف تأثير الحالة الجوية وتستقر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بتغير جديد في الحرارة بدءاً من الغد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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