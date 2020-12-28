مستشار الكاظمي ينفي عزم الحكومة رفع قيمة الدولار مجددا

2020/12/28 | 00:07 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، اليوم الأحد، وجود نية لدى الحكومة برفع سعر صرف الدولار مجدداً امام الدينار العراقي، فيما أكد أن نصائح صندوق النقد الدولي غير ملزمة للعراق.

وقال صالح في تصريح صحفي إن “الأنباء التي تتحدث عن رفع جديد لسعر صرف الدولار امام الدينار العراقي غير صحيحة، والسعر ثابت حاليا ولا يمكن تغييره”.

وبشأن دور صندوق النقد الدولي في الأزمة الاقتصادية العراقية، أوضح صالح أن “العراق عضو مؤسس بصندوق النقد الدولي منذ عام 1945، وكل دولة عندما تتعرض لأزمة مالية يتدخل الصندوق بالتشاور معها، بهدف تحقيق الاستقرار المالي للبلد”.

وأضاف أن “صندوق النقد الدولي عندما شاهد تعرض العراق لأزمة مالية واقتصادية تدخل للتشاور وليس لأمور أخرى”، مؤكدا أن “نصائح الصندوق الدولي غير ملزمة على اعتبار أن العراق لم يدخل في برنامج الاقتراض المالي”.

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