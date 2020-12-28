2020/12/28 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب السفير الايراني في بغداد موسى طباطبائي، ان غداً الاثنين ستكون له زيارة الى وزارة الكهرباء العراقية لحل مشكلة تراجع انتاج الطاقة في العراق بسبب تخفيض الجانب الايراني للغاز المشغل للمحطات وبشكل كبير، وذلك بعد إتصال المربد بطباطبائي.

وقال طباطبائي ان زيارته للوزارة ستتضمن مناقشة الديون المترتبة على العراق لشراء الكهرباء والغاز، موضحاً ان هذه ليست بالمشكلة الكبيرة وسيتم حلها.

واضاف طباطبائي، ان الحكومة الايرانية تريد مساعدة العراق في هذه الظروف، وهناك طرق دبلوماسية لحلها، مشيراً الى ان المشاكل تعبر فنية.

وكانت وزارة الكهرباء قد اعلنت خروج محطات بالبصرة جراء التخفيض الكبير للجانب الايراني للغاز المشغل لتلك المحطات ، مشيرة الى أن ديون شراء الغاز تتجاوز 2 مليار دولار بينما اشارت الى العمل في مجلس الوزراء لتوفير مبالغها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق لايران على أزمة الكهرباء في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق لايران على أزمة الكهرباء في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).