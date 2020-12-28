السعودية تصدر تحذيرا بشأن لقاح كورونا

2020/12/28 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي من نقل الشائعات المغلوطة حول لقاح كورونا، مشددا على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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