شجرة عارية عانقت المعري.... من رواية -القرنفل التبريزي- - احمد جمعة

2020/12/28 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة لا تحشروا أبو العلاء بالجدل...تناهت أصوات، واقتحمت المكان خطوات امرأة، يا للهول، مع صوت كؤوس وقنانٍ، وقهقهه نسائية في الخلف، شمّمتُ روائح طعام من بعد، ثمة صوت كلب يعوي بفناء المغارة، كانت هناك حديقة كما فهمت، ومنها تأتي بعض الثمار، وبينما بدأ توزيع الكؤوس وسط همهمات وهمسات، مال صاحبي بجانبي وهمس بأذني:- أين مضى إمام العقل؟طرقتُ بضحكة مكتومة، وقاطع صوت رجل اختنق بنوبة سعال، وضاعف من عوي ......





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