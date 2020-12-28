يقودها ثمانيني.. سيارة تقتحم كنيسة في فرنسا

2020/12/28 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدرك الفرنسي أنّ ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح صباح الأحد إثر اقتحام سيارة كنيسة في وسط البلاد بعدما اختلط الأمر على سائقها الثمانيني فضغط على دواسة الوقود عوضاً عن الفرامل.

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