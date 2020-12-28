أحداث علمية ستلفت انتباهك في 2021

2020/12/28 | 00:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سيشهد عام 2021 أحداثا عملية مهمة ستغير حياة البشر، خاصة أن الاهتمام بالابتكارات العلمية والطبية ازداد لدى عامة الناس، بعد انتشار فيروس كورونا الذي أربك العالم، وشل الحركة الطبيعية منذ نحو عام.

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