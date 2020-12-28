2020/12/28 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وفد أمني مصري يجري محادثات في طرابلس طرابلس- القاهرة- مصطفى عمارة – الزمان قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأحد إن أي هجوم من قبل قوات خليفة حفتر على الوحدات التركية المتمركزة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، سيواجه بالقوة.
وصرح أكار خلال زيارة لوحدات تركية في طرابلس «يجب أن يعلم مجرم […]
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وصرح أكار خلال زيارة لوحدات تركية في طرابلس «يجب أن يعلم مجرم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تهدد بالرد على هجوم محتمل من حفتر ضد قواتها في ليبيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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