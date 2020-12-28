تركيا‭ ‬تهدد‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬محتمل من‭ ‬حفتر‭ ‬ضد‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬

2020/12/28 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬يجري‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬ طرابلس‭- ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬التركي‭ ‬خلوصي‭ ‬أكار‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬على‭ ‬الوحدات‭ ‬التركية‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬سيواجه‭ ‬بالقوة‭.‬ وصرح‭ ‬أكار‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لوحدات‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬مجرم‭ […]

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