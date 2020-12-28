دول الخليج تبحث تعزيز العمل المشترك في اجتماع افتراضي قبيل قمة الرياض

2020/12/28 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنامة‭- ‬الزمان‭ ‬ بحث‭ ‬مسؤولو‭ ‬وزارات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الست‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‮»‬‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬افتراضي‭ ‬الاحد‭ ‬تحضيرا‭ ‬لقمة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬تنعقد‭ ‬بعد‭ ‬جهود‭ ‬مكثفة‭ ‬لإحداث‭ ‬انفراجة‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭.‬ وفي‭ ‬حين‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬نظّمته‭ ‬المنامة‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬والبحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬والكويت،‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ […]

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