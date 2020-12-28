شموع رأس السنة

2020/12/28 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن النواب (١) القلبُ الحنونْ لايستوطنهُ غير الحب.(٢) طيفُها يضيءُ غرفة النوم فكيفَ ينامْ؟ (٣) استحالتْ عاريةً حتى يغطيها بجسدهِ.(٤) من فرطِ حنينهِ إلى العائلةِ التي تركها في المهجر أصبح قلبهُ دمعةً كبيرة.(٥) لأنَّهم شربوا من الرافدين صاروا نخيلاً في المهاجر.(٦) في جائحة كورونا ازدهرَ جيب الدفَّان بالنقود.(٧) لم […]

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