الدوري الانكليزي الممتاز: وولفرهامبتون يفرض التعادل على توتنهام

2020/12/28 | 00:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ فرض وولفرهامبتون التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في المرحلة 15 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل توتنهام أولاً عبر الفرنسي تانغي ندومبيلي في وقت مبكر جداً بالدقيقة الأولى من تسديدة أرضة مركزة، لكن المغربي رومان سايس أدرك التعادل لفريقه وولفرهامبتون 86 قبل النهاية بدقائق عبر رأسية ممتازة.وبهذه النتيجة صار رصيد وولفرهامبتون 21 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما أصبح رصيد توتنهام 26 نقطة في المركز الخامس./انتهى9

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