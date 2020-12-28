"هستيريا جماعية".. هروب 200 بريطاني من مركز حجر صحي في سويسرا

2020/12/28 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هرب نحو 200 سائح بريطاني من الفنادق في منتجع التزلج السويسري فيربير ليلة السبت إلى الأحد، أثناء وجودهم في الحجر الصحي، حسب العديد من وسائل الإعلام المحلية.

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