السعودية تعدم عراقياً.. هذه جريمته

2020/12/28 | 01:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدرت وزارة الداخلية في السعودية، اليوم الأحد، بيانا، بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بالعاصمة الرياض.

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