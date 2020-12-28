اجتماع عراقي – تركي لمناقشة اتفاق لم

2020/12/28 | 01:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يعد العراق وتركيا، اجتماعاً الشهر المقبل لمناقشة مسودة اتفاق بشأن ملف المياه.

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