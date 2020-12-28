لعبة التسكين.. لا تقي المفاجآت

2020/12/28 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كل المحاولات التي تجريها الحكومة العراقية في الاتصال بالجانب الإيراني لمنع اية خطوة تصعيدية قد تجلب كارثة ترامبية غير محسوبة، انما هي عملية تسكين لأوضاع قابلة للانفجار العنيف في اعقاب مغادرة ترامب ولايته المنتهية ومجي رئيس جديد، اذا لم يقم جو بايدن برفع راية العودة للاتفاق النووي الإيراني وايقاف العقوبات المفروضة […]

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