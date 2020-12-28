وفد‭ ‬عراقي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬حول‭ ‬تجنب‭ ‬التصعيد‭ ‬لعبور‭ ‬فترة‭ ‬ترامب‭ ‬

2020/12/28 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباحثات‭ ‬عسكرية‭ ‬عراقية‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬ انقرة‭- ‬بغداد‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ يبحث‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقي‭ ‬جمعة‭ ‬عناد،‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬ملفات‭ ‬التعاون‭.‬ ووصل‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬جمعة‭ ‬عناد،‭ ‬صباح‭ ‬الاحد،‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬بزيارة‭ ‬رسمية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬خلوصي‭ ‬آكار‭.‬ فيما‭ ‬يبحث‭ ‬وفد‭ ‬عراقي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬ملف‭ ‬التعاون‭ ‬والتطورات‭ ‬السياسية‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية‭ […]

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