2020/12/28 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباحثات عسكرية عراقية تركية في أنقرة انقرة- بغداد – الزمان يبحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، في تركيا ملفات التعاون.
ووصل وزير الدفاع جمعة عناد، صباح الاحد، إلى تركيا بزيارة رسمية بناء على دعوة من نظيره التركي خلوصي آكار.
فيما يبحث وفد عراقي في طهران ملف التعاون والتطورات السياسية والعلاقات الدولية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد عراقي في طهران حول تجنب التصعيد لعبور فترة ترامب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ووصل وزير الدفاع جمعة عناد، صباح الاحد، إلى تركيا بزيارة رسمية بناء على دعوة من نظيره التركي خلوصي آكار.
فيما يبحث وفد عراقي في طهران ملف التعاون والتطورات السياسية والعلاقات الدولية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد عراقي في طهران حول تجنب التصعيد لعبور فترة ترامب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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