سماع دوي انفجار وسط العمارة

2020/12/28 | 01:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / سمع دوي انفجار بالقرب من منطقة حي الزهراء وسط مدينة العمارة ، لم يعرف سببه.يذكر ان عبوة ناسفة انفجرت في وقت سابق اليوم ، اسفل عجلة احد المواطنين في منطقة القطاع ، تسببت باضرار مادية فقط"./انتهى

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