السلطات الأميركية تكشف هوية منفذ تفجير ناشفيل

2020/12/28 | 01:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات الأميركية، الأحد، هوية منفذ تفجير ناشفيل بولاية تينيسي الذي أصاب ثلاثة أشخاص على الأقل صبيحة يوم عيد الميلاد.

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