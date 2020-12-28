2020/12/28 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: مصطفى ابراهيم

اكد سفير العراق لدى أنقرة، حسن الجنابي، ان زيارة وزير الدفاع جمعة عناد الحالية إلى تركيا تأتي استكمالاً لزيارتين سابقتين ،الاولى لوفد أمني، والثانية لوزير الخارجية فؤاد حسين التي مهدت لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الناجحة.

وأوضح الجنابي، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن هذه الزيارة تشمل مواصلة التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الجارين وتعزيزه في مجال تطوير القدرات ومكافحة الإرهاب ومنع التسلل عبر الحدود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع في تركيا لتعزيز التعاون الأمني) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع في تركيا لتعزيز التعاون الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).