زلزال مدمر يضرب سواحل تشيلي

2020/12/28 | 03:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت هيأة المسح الجيولوجية الأمريكية، رصد زلزال ضرب بالقرب من سواحل تشيلي.

وذكرت الهيأة: أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات كان بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت الهيأة الجيولوجية الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 149 كيلومتر شمال غربي منطقة سكنية "كورال" جنوب تشيلي.

وأشارت إلى أن الزلزال وقع في تمام الساعة (21:39) بتوقيت غرينتش عند دائرة عرض (39.326) جنوبا وخط طول (74.907) غربا.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.

ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.

المصدر: سبوتنيك

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