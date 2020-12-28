خفض إنتاج تاريخي.. 2020 الأسوأ على قطاع النفط

2020/12/28 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك شبه إجماع كوني على أن سنة 2020، كانت استثنائية على أكثر من نطاق، بحكم الوضع الخاص الذي فرضته جائحة كورونا على أكثر من صعيد.

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