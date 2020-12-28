أكذوبة الحضارة العربية - محمد رجب التركي

2020/12/28 | 03:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_رجب_التركي لايوجد في التاريخ مفكر او عالم او فيلسوف عربي ...والشعوب التي صنعت الحضارة ليست عربية...



ورغم ذلك يتم تزييف التاريخ ويتم تزييف الوعي بما يطلق علية اسم " الحضارة العربية " .........أكاذيب روج لها بنو امية وبنو العباس واحفادهم وهو مايسمي بالحضارة العربية وعلماء العرب الفطاحل..** العرب لايزالوا يدرسون الكذب والتاريخ المزور في مدارسهم ولايزالون ينسبون تراث الامم السابقة إلى العروبة بالرغم من ......





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