وسائل إعلام أميركية: ترامب يوقع مشروع قانون حزمة المساعدات الاقتصادية

2020/12/28 | 05:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب كان قد قال في تغريدة إن هناك أخبارا سارة بشأن حزمة المساعدات

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