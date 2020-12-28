السودان سينشر قوات في جنوب دارفور بعد أعمال عنف قبلية

2020/12/28 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية بأن السودان سينشر "أعدادا كبيرة" من القوات في ولاية جنوب دارفور بعد مقتل 15 شخصا في أعمال عنف قبلية مؤخرا.

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