ميسي يرغب في اللعب بالدوري الأميركي

2020/12/28 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع إعادة فكرة مستقبله مع نادي برشلونة مرة أخرى، عبر نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن رغبته في اللعب في الدوري الأميركي "يوما ما" على حد تعبيره.

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