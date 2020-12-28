يظهر حجم الدمار.. فيديو جديد لانفجار ناشفيل

2020/12/28 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات الأميركية تنشر فيديو جديدا لانفجار ناشفيل

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