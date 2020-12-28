"نريد موازنة بلا خلافات".. البرلمان: لن نمرر الاستقطاعات من رواتب الموظفين

2020/12/28 | 07:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يعتزمُ مجلس النواب تمديد فصله التشريعي لمناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل، بينما اشترط برلمانيون عدم تسلم مشروع القانون من دون حصول توافق سياسي.

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