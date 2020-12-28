استمرار صادرات السلع غير النفطية الى العراق عبر منفذ جذابة

2020/12/28 | 07:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن حاكم مدينة دشت آزادكان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران بان عملية تصدير السلع غير النفطية مستمرة الى العراق عبر منفذ جذابة بلا قيود او معوقات....

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