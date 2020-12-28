باحثون إسرائيليون يتنبأون بـ

2020/12/28 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة تل أبيب إلى أنه من المتوقع أن يضرب زلزال مدمر بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر إسرائيل وجيرانها المحيطين بها في السنوات المقبلة.

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