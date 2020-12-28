الموارد: 6 مشاريع ستراتيجية في بداية 2021

2020/12/28 | 07:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعتزم وزارة الموارد المائية افتتاح ثلاثة مشاريع ستراتيجية مهمة خلال الشهر الاول من العام المقبل، بينما ستباشر بعدد مماثل منها خلال 2021.

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