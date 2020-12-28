إضافة ترليوني دينار إلى تخصيصات وزارة العمل في موازنة 2021

2020/12/28 | 07:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اضافة تخصيص يقرب من ترليوني دينار ضمن موازنة 2021 الى وزارته لدعم الفئات الفقيرة والضعيفة.

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