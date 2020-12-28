تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود للطائرات .. إنجاز علمي قد يقلب الموازين

2020/12/28 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد باحثون طريقة لتقليل الأثر البيئي للسفر الجوي في المواقف التي لا تكون فيها الطائرات الكهربائية وأنواع الوقود البديلة عملية.

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